Объясните причину отсутствия осадков на полюсах?

География
Объясните причину отсутствия осадков на полюсах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадки, как известно, это испаренная вода, испарение происходит в тёплых широтах , а в полюсах преобладает холодная температура, следовательно там нет осадков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однокреные слова к слову мышь без окнчания
Ответить
Алгебра
Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.
Ответить
Математика
Позязя решите ﻿очень надо.:з
Ответить
Қазақ тiлi
Тойған қозыдай,үріккен қойдай,атқан таңдай,нілдей бұзылу,өзендей тасу,еліктің ла??ындай,сең соққандай,түбі түскен шелектей сөздерімен әңгіме кұрау.
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста басню про не ме ние 50 слов помогите
Ответить