Объясните причину отсутствия осадков на полюсах?
География
Объясните причину отсутствия осадков на полюсах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадки, как известно, это испаренная вода, испарение происходит в тёплых широтах , а в полюсах преобладает холодная температура, следовательно там нет осадков.
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