Тойған қозыдай,үріккен қойдай,атқан таңдай,нілдей бұзылу,өзендей тасу,еліктің ла??ындай,сең соққандай,түбі түскен шелектей сөздерімен әңгіме кұрау.
Қазақ тiлi
Тойған қозыдай,үріккен қойдай,атқан таңдай,нілдей бұзылу,өзендей тасу,еліктің ла??ындай,сең соққандай,түбі түскен шелектей сөздерімен әңгіме кұрау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асан тойган козыдай момакан болып бурышта отыр. Асаннын інісі уріккен қойдай шошып бір шетке барып тура калды. Унемі конілі аткан тандай болып журетін акесінін көнілі, кенеттен нілдей бузылды. Өзендей тасып, қуанып,еліктін лагындай қулпырып журетін анасынын көнілі сел соккандай абыржулы,тубі тускен шелектей унсіз жер шукып отыр.
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