Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.
Музыка
Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми мажор, ля бемоль мажор
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