Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.

Музыка

Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.

Автор: Гость