Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.

Музыка
Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми мажор, ля бемоль мажор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуста с этими 3 уравнениями
Ответить
Алгебра
Решите третье , пожалуйста
Ответить
Математика
Решите уравнение. помогите пожалуйста
Ответить
Физика
Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною ...
Ответить
Алгебра
Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: y = x3 -3x2 + 1
Ответить