Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: y = x3 -3x2 + 1

Алгебра
Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: y = x3 -3x2 + 1
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Гость:
ПФИИИ,изи же,что не можешь именно?
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