Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: y = x3 -3x2 + 1
Алгебра
Исследовать функцию с помощью производной и построить ее график: y = x3 -3x2 + 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПФИИИ,изи же,что не можешь именно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
1. Напишите глаголы в настоящем и будущем простом вмени просишь- ...; просит- ...; спе??ишь- ... ; спешит- ... .
Русский язык
Опрелить в словах приставку,корень,суффикс ,окончание и основу в словах: гнездышк??, дождливый,жарища,зеркальный,перебежка,разговор,сердечный,весел...