За 8 ч самолёт про летел s км. С какой скоростью летел самолёт?

Математика
За 8 ч самолёт про летел s км. С какой скоростью летел самолёт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5km в час ..................................
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