Помогите пожалуйста! нужное словосочетание, которое нужно сделать на фото. Подбе??ите слова раскрыв скобки #ОченьОченьСрочно

Русский язык
Помогите пожалуйста! нужное словосочетание, которое нужно сделать на фото. Подбе??ите слова раскрыв скобки #ОченьОченьСрочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восхищение какое большое восхищён чем поступком
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