Помогите пожалуйста! нужное словосочетание, которое нужно сделать на фото. Подбе??ите слова раскрыв скобки #ОченьОченьСрочно

Русский язык

Помогите пожалуйста! нужное словосочетание, которое нужно сделать на фото. Подбе??ите слова раскрыв скобки #ОченьОченьСрочно

Автор: Гость