3x-1 4x+5 -------- ----------- 2 = 3 Это уравнение помогите решить
Алгебра
3x-1 4x+5 -------- ----------- 2 = 3 Это уравнение помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 3x - 1 )/ 2 = ( 4x + 5 )/3 Общий знаменатель 6 3( 3х - 1 ) = 2( 4х + 5 ) 9х - 3 = 8х + 10 9х - 8х = 10 + 3 Х = 13
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