Помогите решить задачу по физике 8 класс издательство мектеп упражнение -9 номер 8
Физика
Помогите решить задачу по физике 8 класс издательство мектеп упражнение -9 номер 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая картинка ДАНО Вторая картинка РЕШЕНИЕ (На нагревание коробки пошло количество теплоты) Третья картинка тоже РЕШЕНИЕ ( На нагревание и плавление олова была затрачена энергия)
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