Найдите результат деления числителя на знаменатель,округлённый до второй значащ??й цыфры:а)7\15;б)35\12;в)47\48;г)48\49;д)122\93;е)58\11;ж)13\14;з)22\21.
Математика
Найдите результат деления числителя на знаменатель,округлённый до второй значащ??й цыфры:а)7\15;б)35\12;в)47\48;г)48\49;д)122\93;е)58\11;ж)13\14;з)22\21.
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А) 0.5, б) 2.9, в) 0.9 , д)1.3, е) 5.3, ж) 0.9, з) 1
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