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Моделями каких объектов являются портреты?
Информатика
Моделями каких объектов являются портреты?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек. лицо человека.
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