Строение и функции стрекалных клетоу

Биология
Строение и функции стрекалных клетоу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТРЕКАТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ (книдоциты, крапивные клетки), узкоспециализированные клетки покровного эпителия и энтодермы кишечнополостных. Выполняют функции нападения на добычу, её удержания и защиты от врагов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши сочинение рассуждение на тему Казахстан
Ответить
Математика
Расставте знаки"-" между числами чтобы появилось равенство: 1)98989898=74 2)98989898=8901
Ответить
Қазақ тiлi
35 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!!! - Здравствуйте! - Здравствуйте! - Вы м??жете мне помочь? - Конечно! - Как мне доехать до гос...
Ответить
Қазақ тiлi
Как переводится жейде так и пишется
Ответить
Математика
Помогите с 142 задпнием
Ответить