Строение и функции стрекалных клетоу
Биология
Строение и функции стрекалных клетоу
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Гость:
СТРЕКАТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ (книдоциты, крапивные клетки), узкоспециализированные клетки покровного эпителия и энтодермы кишечнополостных. Выполняют функции нападения на добычу, её удержания и защиты от врагов.
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