Напиши сочинение рассуждение на тему Казахстан
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Напиши сочинение рассуждение на тему Казахстан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахстан, страна, которая может удивить даже самого заядлого путешественника. Столь богатая своей красотой, в которую входят, особенно, горы. Их красота несравнима даже с Большим Каньоном Америки потому, что он по-своему красив, хоть и очень похож внешне. В 90-ых годах после распада СССР Казахстан стал независимой страной, он, как и все другие страны СНГ, отделился от бывшей мировой державы. Но для нас, казахстанцев, Казахстан всегда будет родным, и каждый его житель будет гордится своей страной.
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