Округли до десятых105,182,357,120,630,350,115,177,245,167.
Математика
Округли до десятых105,182,357,120,630,350,115,177,245,167.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105=110 182=180 357=360 120=120 630=630 350=350 115=120 177=180 245=250 167=170
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