Напишите наименьшее число при делении которого на 23 неполное частное равно 17пожа??уйста скажите :-) :-) :-)
Математика
Напишите наименьшее число при делении которого на 23 неполное частное равно 17пожа??уйста скажите :-) :-) :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=23*17+r=391+r где r неравный 0 остаток наименьшее число будет при наименьшем остатке то есть при r=1 получили наименьшее число 392 следующее 393 и так далее до 407 ответ: 392
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