Как перевести 10 см в м? пж

Физика
Как перевести 10 см в м? пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 м=100 см , разделить 1 на 100 = 0,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,3,5?
Ответить
Информатика
Дан документ из 303 страниц, на каждой из которой можно записать 64 строки по 55 симво??ов. Сколько таких документов можно поместить на компакт-дис...
Ответить
Русский язык
подобрать и записать подходящие по смыслу слова обезьяна венчающий 10 вызов из одних словах должны быть и сочетания чаша
Ответить
Английский язык
Напишите предложение в форме прошедшего времени My cousin has a new car Напишите предлож??ние в форме будущего времени My sister has a pretty...
Ответить
Биология
Есть ли растения ,дающие всходы осенью и зимующие под снегом? Приведите примеры
Ответить