Как перевести 10 см в м? пж
Физика
Как перевести 10 см в м? пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 м=100 см , разделить 1 на 100 = 0,1
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