Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,3,5?
Математика
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,3,5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 трехзначных числа: 013, 015, 031, 051,035, 053 103, 105, 130, 150, 135, 153 301,305,310, 350,351, 315 501,503, 530,510, 531,513
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