Помогите пожалуйста решить примеры в столбик 350*636*22, 402*125*48. Заранее спасибо
Математика
Помогите пожалуйста решить примеры в столбик 350*636*22, 402*125*48. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350*636=222600 2)222600*22=4897200 1)402*125=50250 2)50250*48=2412000 если я помогла тебе добавь в лучшее
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