Одна из трех машин вышедшая для уборки улиц очистела 3 км 500м дороги другая на 1км 170м больше первой а третья на 1км 800м меньше второй .Сколько всего километров дороги очистили три машины

Математика

Одна из трех машин вышедшая для уборки улиц очистела 3 км 500м дороги другая на 1км 170м больше первой а третья на 1км 800м меньше второй .Сколько всего километров дороги очистили три машины

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