Одна из трех машин вышедшая для уборки улиц очистела 3 км 500м дороги другая на 1км 170м больше первой а третья на 1км 800м меньше второй .Сколько всего километров дороги очистили три машины
Математика
Одна из трех машин вышедшая для уборки улиц очистела 3 км 500м дороги другая на 1км 170м больше первой а третья на 1км 800м меньше второй .Сколько всего километров дороги очистили три машины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3500+1170=4670 (км)- очистила вторая машина 2) 4670-1800=2870 (км) - очистила третья машина 3) 3500+4670+2870=11040(км) - всего
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