Помогите с 142 задпнием

Математика
Помогите с 142 задпнием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - верно, так как они вертикальные углы. 2 - неверно, так как они смежные, а сумма смежных углов равна 180 градусам. 3 - верно 4 - верно, так как развернутый угол равен 180 градусам, а углы COM и СОК смежные
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