Помогите с 142 задпнием

Гость: Гость:

1 - верно, так как они вертикальные углы. 2 - неверно, так как они смежные, а сумма смежных углов равна 180 градусам. 3 - верно 4 - верно, так как развернутый угол равен 180 градусам, а углы COM и СОК смежные