35 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!!! - Здравствуйте! - Здравствуйте! - Вы м??жете мне помочь? - Конечно! - Как мне доехать до гостиницы "Астана"? - Гостиница Астана находится на улице Жумабаева. Садитесь на шестой...

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35 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!!! - Здравствуйте! - Здравствуйте! - Вы м??жете мне помочь? - Конечно! - Как мне доехать до гостиницы "Астана"? - Гостиница Астана находится на улице Жумабаева. Садитесь на шестой автобус. - Большое спасибо! До свидания! - До свидания!

Автор: Гость