35 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!!! - Здравствуйте! - Здравствуйте! - Вы м??жете мне помочь? - Конечно! - Как мне доехать до гостиницы "Астана"? - Гостиница Астана находится на улице Жумабаева. Садитесь на шестой...

Қазақ тiлi
35 БАЛЛОВ! ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!!! - Здравствуйте! - Здравствуйте! - Вы м??жете мне помочь? - Конечно! - Как мне доехать до гостиницы "Астана"? - Гостиница Астана находится на улице Жумабаева. Садитесь на шестой автобус. - Большое спасибо! До свидания! - До свидания!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
--Сәлеметсіз бе ? --Сәлеметсіз бе ? --Сіз маған көмектесе аласыз бе ? -Әрине. --Маған ,,Астана,, деген қонақ үйіне қалай жетуге болады ? --,, Астана ,, қонақ үйі  Жүмабаев көшесінде орналасқан .6 автобусқа отырасыз. --Қөп.рахмет.Сау болыңыз. --Сау болыңыз.
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