Определите способ образования слов. укажите образующую основу в словах, образова??ных морфологическим способом. В словах Подошва мыло просмотр облучение сороконожка подземный сразу зодчий кувырком пирожковая облачение рыло прои...

Русский язык
Определите способ образования слов. укажите образующую основу в словах, образова??ных морфологическим способом. В словах Подошва мыло просмотр облучение сороконожка подземный сразу зодчий кувырком пирожковая облачение рыло происхождение молотобоец подземелье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словоизменение: вода — под водой туча — тучи дерево — на дереве холодный — холодное белая — белый мост — под мостом звезда — звёзды  Словообразование: жёлтый — жёлтенький зерно-зёрнышко учить — приучить платок  — платочек соловей — соловушка звезда — звёздочка перо — перышко место — местечко ехать — отъехать задача — задачник
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