Выберите буквенную запись свойство вычитания суммы из числа!!! плиз щас надо!!!!!
Математика
Выберите буквенную запись свойство вычитания суммы из числа!!! плиз щас надо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - (b+c) = a -b -c Мне кажется так!
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