1. Напишите глаголы в настоящем и будущем простом вмени просишь- ...; просит- ...; спе??ишь- ... ; спешит- ... .

Гость: Гость:

Просишь: 1)Прошу 2) Будешь просить 3)Так и будет Просит: 1) Прошу 2) Будешь просить 3) Просишь Спешишь: 1) Спешу 2) Буду спешить 3) Спешишь Спешит-точно так же как и СПЕШИШЬ