1. Напишите глаголы в настоящем и будущем простом вмени просишь- ...; просит- ...; спе??ишь- ... ; спешит- ... .
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1. Напишите глаголы в настоящем и будущем простом вмени просишь- ...; просит- ...; спе??ишь- ... ; спешит- ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просишь: 1)Прошу 2) Будешь просить 3)Так и будет Просит: 1) Прошу 2) Будешь просить 3) Просишь Спешишь: 1) Спешу 2) Буду спешить 3) Спешишь Спешит-точно так же как и СПЕШИШЬ
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