Опрелить в словах приставку,корень,суффикс ,окончание и основу в словах: гнездышк??, дождливый,жарища,зеркальный,перебежка,разговор,сердечный,веселье,ель.
Русский язык
Опрелить в словах приставку,корень,суффикс ,окончание и основу в словах: гнездышк??, дождливый,жарища,зеркальный,перебежка,разговор,сердечный,веселье,ель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнёздышко- крень гнёзд, суффикс ышк, окончание о, основа всё слово без окончания дождливый- дожд корень, суффикс л и ив, окончание ый, основа всё слово жарища- корень жар, суффикс ищ, окончание а, основа всё слово без окончания зеркальный- корень зеркал , суффикс н, окончание ый, основа всё слово без окончания перебежка- приставка пере, корень беж, суффикс к, окончание а разговор-приставка раз, корень говор, окончание нулевое, сердечный-корень серд, суффикс ечн, окончание ый веселье- корень весел, окончание е ель- крень ел, окончание нулевое
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