Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною но мое решение не совпадает с ответом . Возможно кто то сможет помочь.
Физика
Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною но мое решение не совпадает с ответом . Возможно кто то сможет помочь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=A*sinw*t Чтобы найти скорость нужно взять производную от координаты по времени. Vx(t)=A*w*cosw*t Ускорение есть производная от скорости ax(t)=-A*w^2*sinw*t ( Ответ верен, учтите, что производную берем от сложной функции)
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