Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною но мое решение не совпадает с ответом . Возможно кто то сможет помочь.

Физика

Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною но мое решение не совпадает с ответом . Возможно кто то сможет помочь.

Автор: Гость