Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((
Математика
Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши заново я не понимаю
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