Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((

Математика
Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши заново я не понимаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Постройте указанные интервалы в мажорных тональностях, имеющих 4 знака. а) Ми маж??р. Все м.2, все б.3, все б.6, все б.7, все ч.4, все ч.5.
Ответить
Математика
Помогите пожалуста с этими 3 уравнениями
Ответить
Алгебра
Решите третье , пожалуйста
Ответить
Математика
Решите уравнение. помогите пожалуйста
Ответить
Физика
Координата точки изменяется по закону . Определите закон изменения проекции скор??сти и ускорения. Я так полагаю что решение через первообращною ...
Ответить