Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((

Математика

Проверьте пожалуйста правильно ли я решила примеры? И помогите расписать решение тех примером, которые не решенные, пожалуйста очень срочно надо решить до завтра((((((((((

Автор: Гость