Поезд отправляется от станции А в 7 ч 37 мин и в тот же день прибывает на станцию В 9 ч 12 мин. Сколько времени едет поезд от станции А до станции В?

Математика

Поезд отправляется от станции А в 7 ч 37 мин и в тот же день прибывает на станцию В 9 ч 12 мин. Сколько времени едет поезд от станции А до станции В?

Автор: Гость