Начерти несколько п рямоугольников, площади которых равны 16см "2", а стороны измеряются целым числом сантиметров. Запиши равенства для нахождения площади каждого прямоугольника.

Математика

Начерти несколько п рямоугольников, площади которых равны 16см "2", а стороны измеряются целым числом сантиметров. Запиши равенства для нахождения площади каждого прямоугольника.

Автор: Гость