Начерти несколько п рямоугольников, площади которых равны 16см "2", а стороны измеряются целым числом сантиметров. Запиши равенства для нахождения площади каждого прямоугольника.
Математика
Начерти несколько п рямоугольников, площади которых равны 16см "2", а стороны измеряются целым числом сантиметров. Запиши равенства для нахождения площади каждого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник 4х4 см и 2х8 см площадь = 4*4=16 площадь равна 2*8=16 Надеюсь помог
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