Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.

Алгебра
Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.
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