Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.

Алгебра

Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.

Автор: Гость