Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.
Алгебра
Решите неравенство f'(x)≤0: Производную нахожу, но дальше решение даётся без уверенности в правильности. Подзабыл тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Тойған қозыдай,үріккен қойдай,атқан таңдай,нілдей бұзылу,өзендей тасу,еліктің ла??ындай,сең соққандай,түбі түскен шелектей сөздерімен әңгіме кұрау.
Математика
Начерти несколько п рямоугольников, площади которых равны 16см "2", а стороны измеряются целым числом сантиметров. Запиши равенства для нахождения ...