Реши уравнени уравнения 73 плюс а равно 113 умножить на 20 х поделить на 30 равно 528
Математика
Реши уравнени уравнения 73 плюс а равно 113 умножить на 20 х поделить на 30 равно 528
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73+а=113×20 73+а=2260 а=2260-73 а=2187 73+2187=113×20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте О СЕБЕ (обо мне, ну что нить) 4 предложения в которых есть деепричастный и причастный оборот
Русский язык
Математика
Бросают два игральных кубика. если сумма очков 11 -выиграл 1-й, если сумма очков 12-вы??грал 2-й.справедлива ли это игра?
Математика
Другие предметы