Реши уравнени уравнения 73 плюс а равно 113 умножить на 20 х поделить на 30 равно 528

Математика
Реши уравнени уравнения 73 плюс а равно 113 умножить на 20 х поделить на 30 равно 528
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73+а=113×20 73+а=2260 а=2260-73 а=2187 73+2187=113×20
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