Как будет на казахском слово все

Қазақ тiлi
Как будет на казахском слово все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 " все " на казахском будет- барлық
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