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Как будет на казахском слово все
Қазақ тiлi
Как будет на казахском слово все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
" все " на казахском будет- барлық
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