Как будет на немецком языке?: Это животное под номером 1 пингвин. Я думаю что это животное из Антарктиды. Помогите! Даю 13 баллов.
Немецкий язык
Как будет на немецком языке?: Это животное под номером 1 пингвин. Я думаю что это животное из Антарктиды. Помогите! Даю 13 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tier unter der ersten Nummer ist Pinguin.Ich denke,dass dieses Tier aus der Antarktis.
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