Как будет на немецком языке?: Это животное под номером 1 пингвин. Я думаю что это животное из Антарктиды. Помогите! Даю 13 баллов.

Немецкий язык

Как будет на немецком языке?: Это животное под номером 1 пингвин. Я думаю что это животное из Антарктиды. Помогите! Даю 13 баллов.

Автор: Гость