√х=5 уровнение помогите срочно
Математика
√х=5 уровнение помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще корня из 5 нет, ответ так и будет (корень из 5) но если надо посчитать сам корень, то корень из 5 будет равен примерно 2.236 (округлить)
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