СРоЧНООООО плизззззз номер 19 ответ объясните

Математика
СРоЧНООООО плизззззз номер 19 ответ объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12К+1=13к.А 13 не делится на 2,3,4...
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