Вася выбрал 2 двухзначных числа у которых совпадает сумма цифр от большего числа он отнял меньшее. какое самое большое число он мог получить

Математика

Вася выбрал 2 двухзначных числа у которых совпадает сумма цифр от большего числа он отнял меньшее. какое самое большое число он мог получить

Автор: Гость