Вася выбрал 2 двухзначных числа у которых совпадает сумма цифр от большего числа он отнял меньшее. какое самое большое число он мог получить
Математика
Вася выбрал 2 двухзначных числа у которых совпадает сумма цифр от большего числа он отнял меньшее. какое самое большое число он мог получить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 99-10=89 это самое большое число если вычесть 2-ухзначное число
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