Упростить выражение объясните пож как это нужно делать 15с*3 18*4b 12p*5g

Математика
Упростить выражение объясните пож как это нужно делать 15с*3 18*4b 12p*5g
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсказка на будущее: числовые выражения перемножить, буквенные оставить без изменения. 45с, 72d,60pg.
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