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Корень и основа слова шоссе
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Корень и основа слова шоссе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоссе корень шос основа тоже шос
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