3 отрецательные предложения
Русский язык
3 отрецательные предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда она зашла в класс, то некого там не было. Анна сказала:"Жаль, но я не могу тебе помочь. Я не могу сегодня пойти на занятие-сказала Даша.
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