Срочно!! Пожалуйста!!!! турист половину шляху їхав на велосипеді зі швидкістю 25 км/год, а другу половину шляху ішов пішки зі швидкістю 5 км на годину. скільки часу йшов турист, якщо подорож тривала 3 години?
Математика
Срочно!! Пожалуйста!!!! турист половину шляху їхав на велосипеді зі швидкістю 25 км/год, а другу половину шляху ішов пішки зі швидкістю 5 км на годину. скільки часу йшов турист, якщо подорож тривала 3 години?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ч - шел турист (3-х) ч - турист ехал 25(3-х)=5х 75-25х=5х 75=25х+5х 75=30х х=75:30 х=2,5 (ч) Ответ: турист шел 2,5 часа проверка 25(3-2,5)=5*2,5 25*0,5=12,5 12,5=12,5
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