Срочно!! Пожалуйста!!!! турист половину шляху їхав на велосипеді зі швидкістю 25 км/год, а другу половину шляху ішов пішки зі швидкістю 5 км на годину. скільки часу йшов турист, якщо подорож тривала 3 години?

Математика

Срочно!! Пожалуйста!!!! турист половину шляху їхав на велосипеді зі швидкістю 25 км/год, а другу половину шляху ішов пішки зі швидкістю 5 км на годину. скільки часу йшов турист, якщо подорож тривала 3 години?

Автор: Гость