Пользуясь четырьмя троиками нужно составить выражение чтобы получилось 1-10 даю 20балов это правда
Математика
Пользуясь четырьмя троиками нужно составить выражение чтобы получилось 1-10 даю 20балов это правда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если нужно чтобы число было именно от 1 до 10,то к примеру: (3*3)\(3*3)=1 3+3+3\3=7 (3*3*3)\3=3 3\3+3\3=2 и т.д
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