Площадь квадрата 16 см2. Найдите,чему равна площадь: а) 3 б)половины квадрата 4
Математика
Площадь квадрата 16 см2. Найдите,чему равна площадь: а) 3 б)половины квадрата 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*2=32 см кв ширина 16:2=8 см длина
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