ДАМ 42 БАЛЛА на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок.Сколько килограммов фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг а масса яблок 18 кг
Математика
ДАМ 42 БАЛЛА на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок.Сколько килограммов фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг а масса яблок 18 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75*24=1800 - кг груш 2) 180*18=3240 - кг яблок 3) 1800+3240=5040 - кг всех фруктов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Михаила в 2 раза больше чем у Николая, а у Петра в 3 раза больше чем у Николая. Скол??ко орехов у каждого , если у всех в месте 72 ореха. Схемати...
Математика
Вася выбрал 2 двухзначных числа у которых совпадает сумма цифр от большего числа он отнял меньшее. какое самое большое число он мог получить
Литература
Все тропы из стихотворения три пальмы лермонтова желательно указать где метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения и гиперболы если есть. Срочно п...