ДАМ 42 БАЛЛА на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок.Сколько килограммов фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг а масса яблок 18 кг

Математика

ДАМ 42 БАЛЛА на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок.Сколько килограммов фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг а масса яблок 18 кг

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