Денис начал собирать из конструктора подъёмный кран в 18 ч 10 мин а закончил в 19 ч 15 мин .сколько минут Денис собирал подъёмный кран?

Математика

Денис начал собирать из конструктора подъёмный кран в 18 ч 10 мин а закончил в 19 ч 15 мин .сколько минут Денис собирал подъёмный кран?

Автор: Гость