Как будет по английски чем я могу вам помочь?

Английский язык
Как будет по английски чем я могу вам помочь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем я могу вам помочь? Перевод: How can I help you??? Посмотрела в моем учебнике,мы это тоже проходим,и там написано так......
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