Какие струнно АФРИКАНСКИЕ (!!) смычковые инструменты вы можете назвать? Помогите п??жалуйста

Музыка
Какие струнно АФРИКАНСКИЕ (!!) смычковые инструменты вы можете назвать? Помогите п??жалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валиха, Кяманча, Лижериха. Все что нашла.
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