Какие струнно АФРИКАНСКИЕ (!!) смычковые инструменты вы можете назвать? Помогите п??жалуйста
Музыка
Какие струнно АФРИКАНСКИЕ (!!) смычковые инструменты вы можете назвать? Помогите п??жалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валиха, Кяманча, Лижериха. Все что нашла.
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