Какие числа составные 11,83, 105,79

Математика
Какие числа составные 11,83, 105,79
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Автор: Гость
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Гость:
Составные числа: 105  и всё это то, что я заметила. Сорри
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