Почему органы в многоклеточном организме работают согласовано? плиииз!

Биология
Почему органы в многоклеточном организме работают согласовано? плиииз!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В многоклеточном организме жизнь одних клеток зависит от работы других.  каждая клетка многоклеточного организма имеет несколько функций:  1. Индивидуальные, связанные с её собственным жизнеобеспечением.  2. Функциональные, связанные с её работой в интересах всего многоклеточного организма.
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