Что можно делать на кухне на английском с переводом.
Английский язык
Что можно делать на кухне на английском с переводом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To cook (готовит) bake a cake, cookies (печь пирог, печенье) Wash the dishes (мыть посуду) to put the kettle (поставить чайник) Make a breakfast (приготовить завтрак)
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