Помогите срочно надо 8 класс Из пункта А в пункт В, находящийся на расстоянии 240 км от пункта А, одновременно выехали два автомобиля: "Газ-53" и "Газель". Скорость автомобиля "Газель" на 20 км/ч больше скорости автомобиля "Га...

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За x возьмем скорость газели, тогда x+20 это скорость газ-53. Составляем уравнение: 240/x - 240/x+20 = 1. Подводишь к общему знаменателю, по правилу пропорции приравниваешь числитель и знаменатель, (подскажу - числитель будет равен знаменателю.) Все в одну сторону переносишь, и должно получиться кв. уравнение, которое как раз в восьмом классе проходят. Ищешь дискриминант, и положительный корень - это и будет x