Помогите срочно надо 8 класс Из пункта А в пункт В, находящийся на расстоянии 240 км от пункта А, одновременно выехали два автомобиля: "Газ-53" и "Газель". Скорость автомобиля "Газель" на 20 км/ч больше скорости автомобиля "Га...
Алгебра
Помогите срочно надо 8 класс Из пункта А в пункт В, находящийся на расстоянии 240 км от пункта А, одновременно выехали два автомобиля: "Газ-53" и "Газель". Скорость автомобиля "Газель" на 20 км/ч больше скорости автомобиля "Газ-53", поэтому "Газель" прибыла в пункт В на 1 ч раньше. Найдите скорость каждого автомобиля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За x возьмем скорость газели, тогда x+20 это скорость газ-53. Составляем уравнение: 240/x - 240/x+20 = 1. Подводишь к общему знаменателю, по правилу пропорции приравниваешь числитель и знаменатель, (подскажу - числитель будет равен знаменателю.) Все в одну сторону переносишь, и должно получиться кв. уравнение, которое как раз в восьмом классе проходят. Ищешь дискриминант, и положительный корень - это и будет x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Хто так говорив?: я жив філософом і хочу бути похованим як такий, - без роскоші і помпезності... Я ніколи не був ані супим, ані багатим... На держа...