Как будет слово сыр на английском языке

Английский язык
Как будет слово сыр на английском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Cheese. пр дмалтанлмаллтакдм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом киоске на 30 дес. воздушных шаров больше чем во втором и на 10дес. меньше чем в третьем.На сколько десятков шаров больше в третьем киоске ...
Ответить
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Ребята помогите решить задачу: Из десяти метров полотна получа??тся 3 рубашки. Сколько рубашек получится из 2730 м полотна. ...
Ответить
Алгебра
(2b-√3)(2b+√3)=0 Решить уравнение
Ответить
Русский язык
4 предложения с отрицательными местоимениями.
Ответить
Математика
Помагите плизз ркшить задачу заранее спс упрожнение 4
Ответить